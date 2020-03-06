"Düzensiz göçmenler Avrupa ekonomisini yeniden şekillendirecek"

06.03.2020 11:19 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:19

Yunanistan sınırındaki göçmenlerin Avrupa 'ya bir şekilde geçeceğini söyleyen Siyasal İletişim Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Oçak, "Bunu engellemek mümkün değil. İkinci etapta konuşulacak konu düzensiz göçmenin Avrupa'da nereye yerleşeceği olacak. Bu göç durumu Avrupa'nın yeni sosyo ekonomik yapısına ve gelişmişlik durumuna yön verebilecek" dedi.

Türkiye günlerdir Edirne sınırından Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin Yunanistan tarafından maruz kaldığı müdahaleleri konuşuyor. Kadın, çocuk ayırt etmeksizin sınırı geçen veya geçmeye çalışanlara karşı Yunan güvenlik güçleri tarafından çok sert engellemeler yapılıyor.

Bölgede yaşananları değerlendiren Nişantaşı Üniversitesi'nden Siyasal İletişim Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Zeliha Oçak, "Hukuki olarak burada hem insan hakları hem de mülteci ve sığınmacı haklarının ihlali var. Şu anda uluslararası hukuk Yunanistan tarafından askıya alınmış durumda. Buradaki asıl konu uluslararası kurumların yaptırım gücünün ne olacağıdır. Türkiye'deki mültecilerin hakları için raportörler yollayan, sivil toplum örgütlerine bu konuda özel iş ilanları açtıran bir düşünce yapısına sahip Avrupa'daki bazı kurumlar, konu Yunanistan olduğunda aleni olan insan hakları ihlallerine karşı sesini yükseltmemektedir. Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği sadece hak ihlallerinin yaşadığını söylemekle yetinmiştir" dedi.

"TÜRKİYE ÇALIŞMALARI İLE DÜNYADAKİ KRİZ DALGASININ SÜSPANSİYONUNU SAĞLIYORDU"

Suriye'deki problemi dünyanın problemi olduğunu hatırlatan Zeliha Oçak, "Türkiye mülteciler konusundaki çalışmaları ile dünyadaki kriz dalgasının süspansiyonunu sağlıyordu. Böylece sürdürülebilir barışa katkı sağlıyordu. Türkiye, dünyanın paydaşı olduğu bu sorunu tek başına yüklenemeyip dünya ile paylaştığında bundan ilk etkilenecek ülke Yunanistan'dı. Yunanistan bu etkiyi alınca kendisi de parçası olduğu Avrupa Birliği de sorumluluğu paylaşmak istemiyor. Uluslararası kurumlar uzunca bir süre bu sorumluluğu Türkiye'ye bırakmıştı. Şimdi ise yapması gerekenler bu krizin sorumluluğunun adil bir şekilde paylaşılmasıdır. Yunanistan'a mültecilere kullanılmak üzere bir fon çıktı ama bu fonun Türkiye'deki gibi sivil toplum kuruluşlarına mı yoksa devletin mi kullanacağına bakmak gerekli" diye konuştu.

EN FAZLA KADIN VE ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR

İçişleri Bakanlığı Göç İdare Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da, Yunanistan'ın mültecilere yönelik uygulamalarının uluslararası hukuka uymadığı maddeler halinde ortaya konuldu. Bu noktada insan hakları ihlallerinin sonucu olarak yaşanan göçte kadın ve çocukların en fazla etkilenen grup olduğunu ifade eden Zeliha Oçak, "İnsan hakları ihlallerinin olmaması için sürdürülebilir bir barış teminatı sağlanması gerekir. Barış da ortaklaşa yaratılır ve herkesin bu sorumluluğu alması gerekiyor. Barış zamanında refahı eşitsiz paylaşanlar bunun sonuçlarına katlanmak istemiyorlar. Bu ise adaletsiz barış anlayışının olduğunu ortaya koymaktadır. Sürdürülebilir barışın sorumluluğu tek başına Türkiye'nin omuzlarına yüklenemez. Bu zamana kadar da sorumluluğunu layığıyla yerine getirmiştir. Avrupa sadece refahın değil problemlerin de paydaşıdır" şeklinde konuştu.

"SINIRLARI ZORLAYAN GÖÇMENLER DEĞİL EŞİTSİZLİK"

"Batı sınırları zorlanılmaktadır. Sınırları zorlayan da göçmenler değil ülkeler arasındaki gelir dağılımının eşitsizliği ve adaletsizliktir" diyen Zeliha Oçak, "BM 2000 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni ve 2015 yılında sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ortaya koyduğunda küreselleşmenin bu sonuçlarıyla mücadele etmeyi taahhüt etmişti. ve bunu bir toplumsal sözleşme olarak ortaya koymuştu. Bu hedeflerin uygulanmasında bugün problemler olduğunu görebiliyoruz" açıklamasında bulundu.

GÖÇMENLER HANGİ ÜLKELERE YERLEŞECEK?

Zeliha Oçak şunları söyledi:

"Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin geleceğini de yorumlayan Zeliha Oçak şunları söyledi: "Batı'nın sebep olduğu bu adaletsizlik ve eşitsizlik Avrupa'nın sınırlarını zorlamaktadır. Avrupa bunun sorumluluğunu almaya zorlanmaktadır. Sınırladaki göçmenler Avrupa'ya bir şekilde geçecek. Engellemek mümkün değil. İkinci etapta konuşulacak konu ise Avrupa içerisinde düzensiz göçmenin nereye yerleşeceği olacak. Hedefte Almanya var. Bu göç durumu Avrupa'nın yeni sosyo ekonomik yapısına ve gelişmişlik durumuna yön verebilecek."

"AVRUPA SINAVINI YENİ VERECEK"

Mülteciler konusunda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizen Zeliha Oçak, "Bugün dünyanın sınırları sorgulanıyor. Herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Günün sonunda bu çatışma bitecek, huzur düzeni muhakkak sağlanacaktır. Türkiye bu konuda kendi sınavını vermiştir ancak Avrupa daha bu sınavı yeni verecek. Yunanistan başlangıçtır. Gördüğümüz üzere bu sınav başarısız bir başlangıç yapmıştır" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA