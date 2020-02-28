Edirne'ye yığılmaya başlayan düzensiz göçmenler, havadan görüntülendi
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Edirne'ye yığılmaya başlayan düzensiz göçmenler, havadan görüntülendi

Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararından sonra Edirne'ye gelmeye başlayan düzensiz göçmenler, drone ile görüntülendi.

28.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:11
Edirne'ye yığılmaya başlayan düzensiz göçmenler, havadan görüntülendi

'de düzensiz göçmen hareketliliği arttı. Geceden itibaren 'ya geçmek isteyen onlarca düzensiz göçmen Edirne'ye gelerek sınıra doğru yaya olarak harekete geçti.

SINIR KÖYLERİNE DOĞRU YÜRÜYORLAR

Avrupa sınırındaki kentin pek çok noktasında gruplar halinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenler sınır köylerine doğru yürüdü. Hareketlilik sabah saatlerinde daha da arttı. Pek çok düzensiz göçmen taksilerle, otobüslerle Edirne'ye gelmeye başladı.

BEBEKLER VE ÇOCUKLAR DA VAR

Düzensiz göçmenler Yunanistan'a geçebilmek amacıyla sınıra hareket ediyor. Kimi gruplar arasında aileler de var. Ailelere bebekleri ve çocukları da eşlik ediyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Edirne'ye yığılmaya başlayan düzensiz göçmenler, havadan görüntülendi
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