Düzensiz göçmen botundaki 5 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edildi
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Düzensiz göçmen botundaki 5 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kuşadası Karakol Gemisi'nin Ege Denizi'nde tespit ettiği düzensiz göçmen botundaki 5 kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.

11.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:30
Düzensiz göçmen botundaki 5 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Karakol Gemisi'nin Denizi'nde tespit ettiği düzensiz göçmen botundaki 5 kişinin 'na teslim edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ege'de planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Kuşadası Karakol Gemimiz, Müsellim Geçidi'nde tespit ettiği düzensiz göçmen botundaki 5 kişiyi güvenli şekilde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim etti" denildi.


Kaynak: DHA
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