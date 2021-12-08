Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Adana'da Gerçekleştirildi

KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Düzensiz göçle daha etkin mücadele edilmesi amacıyla Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Kilis illerimizin içinde bulunduğu 4. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı, Adana Valisi Süleyman Elban başkanlığında gerçekleştirildi. Adana Valiliği koordinasyonunda, Adana'da yapılan toplantıya; Adana Valisi Süleyman Elban, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Gaziantep Valisi Davut Gül, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Kilis Valisi Recep Soytürk, Hatay Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları, Sahil Güvenlik Komutanları ve İl Göç İdaresi Müdürleri katıldı. Düzensiz göç ile mücadele kapsamında iller bazında yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda; 4. bölgede yer alan Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Kilis il sınırlarında yaşanan düzensiz göç ve göçmen olaylarının güncel durumu, alınan önlemler, yapılan çalışmalar ile istatistiksel bilgiler paylaşılarak istişareler yapıldı. Düzensiz göç ile mücadeleye önümüzdeki süreçte kesintisiz ve kararlılıkla devam edileceği, her kademede sürdürülen koordinasyon ve iş birliğinin daha da artırılması yönünde kararların alındığı toplantıda, düzensiz göçmen sorunu hakkında görüş ve çözüm önerileri görüşüldü.

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