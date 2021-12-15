Düzensiz Göçle Mücadele 7. Bölge Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

ANKARA (Habermetre) - Düzensiz Göçle Mücadele 7. Bölge Koordinasyon Toplantısı YapıldıDüzensiz Göçle Mücadele 7. Bölge Koordinasyon Toplantısı YapıldıVali Mustafa Tutulmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında, bölge valilerimiz emniyet ve Jandarma birimleri ile Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerinin katılımıyla yapılan Düzensiz Göçle Mücadele 7. Bölge Koordinasyon Toplantısına katıldı.

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