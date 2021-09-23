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Düzensiz göç, Meksika'da insan kaçakçılığını arttırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Düzensiz göç, Meksika'da insan kaçakçılığını arttırdı

Meksika hükümeti, ülkede insan kaçakçılığı suçlarının geçtiğimiz yıla göre en az 3 kat arttığını bildirdi.

Meksika hükümeti, ülkede insan kaçakçılığı suçlarının geçtiğimiz yıla göre en az 3 kat arttığını bildirdi. Hükümet yetkililerine göre çok sayıda göçmen, Meksika'nın güney sınırından ABD'ye ulaşabilmek için insan kaçakçılarına para ödüyor.

Meksika Güvenlik Bakanı Rosa Icela Rodriguez basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkedeki insan kaçakçılığı olaylarına değindi. Bakan Rodriguez, yılın Ocak ve Ağustos ayları arasında bin 232 insan kaçakçılığı suçu işlendiğini, 2020'nin aynı döneminde kaydedilen 376 insan kaçakçılığı vakasına göre yaklaşık yüzde 228'lik bir artış olduğunu ifade etti. Bakan Rodriguez'in açıklaması, Meksika hükümetinin Amerika kıtasının farklı noktalarından Meksika'ya gelerek ABD'ye ulaşmaya çalışan belgesiz göçmen sayısında yaşanan büyük artışla mücadele ettiği sırada geldi. Hükümet yetkililerine göre çok sayıda göçmen, Meksika'nın güney sınırından ABD'ye ulaşabilmek için insan kaçakçılarına para ödüyor.

ABD-Meksika sınırında insani kriz

Geçtiğimiz hafta çoğunluğu Haitili olan binlerce göçmen Meksika-ABD sınırını geçerek Teksas eyaletindeki Del Rio Köprüsü altında derme-çatma çadırlar kurmuştu.

Haitililerin sınır dışı edilmelerine son vermesi için bazı Demokrat çevrelerden Biden'a baskı yapılırken, Ocak ayında göreve gelen Biden, göçmen sorunu için önceki Başkan Donald Trump'tan daha insani bir yaklaşım benimseme sözü vermişti. Biden hükümeti yasa dışı göçmen sayısının artması nedeniyle göçmenlerin geçişini kontrol altına alması için Meksika'ya baskı yapıyor. - MEXİCO CİTY

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