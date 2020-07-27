Düzenli ve disiplinli çalışarak Türkiye birincisi oldu
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Düzenli ve disiplinli çalışarak Türkiye birincisi oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu sayısal puan türünde Türkiye birincisi olan Özge Dilay Örüm, düzenli ve disiplinli çalışarak başarıyı yakaladığını söyledi.

Düzenli ve disiplinli çalışarak Türkiye birincisi oldu
27.07.2020 15:59 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:59

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu sayısal puan türünde Türkiye birincisi olan Özge Dilay Örüm, düzenli ve disiplinli çalışarak başarıyı yakaladığını söyledi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Malatya Fen Lisesi öğrencisi Örüm, AYT sayısalda Türkiye birincisi oldu.

Örüm, AA muhabirine, sınavda derece yaptığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Emeklerinin karşılığını almanın güzel bir duygu olduğunu aktaran Örüm, "Ailem, öğretmenlerim ve çevre de mutlu. Düzenli ve disiplinli çalıştım. Eksiklerimi biliyordum, bu konuda stratejik ilerledim. Aynı zamanda stres kontrolünü de iyi yaptığımı düşünüyorum. Bunlar başarıyı getirdi." dedi.

Örüm, sınavın zor olduğunu anlatarak, "Düzenli çalışınca emeklerinizin karşılığını alabiliyorsunuz. Benden sonra sınava girecek arkadaşlarım eksiklerini iyi bilsin. Sonuçta insanı tanıyan yine kendisini oluyor. Düzenli çalışsınlar. Çok çalışıp kendilerini strese sokmasınlar." diye konuştu.

Sınavda derece beklediğini dile getiren Örüm, şöyle devam etti:

"Derece bekliyordum ama birincilik nasip oldu, mutluyum. Üniversite tercihime henüz karar vermedim ama tıp okumak, ülkeme, insanlığa hayırlı, yararlı işlerde bulunmak istiyorum. Liseye de birincilikle yerleşmiştim. Malatya'da deprem ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci yaşadık. Bunlar zor durum, herkesi etkiliyor. Özellikle koronavirüs döneminde eğitimimizin aksaması herkesi zorladı ama bunların beni moral olarak çok etkilemesine izin vermedim, çalışmalarıma düzenli olarak devam ettim. Başarıyı da bu getirdi zaten, en büyük etken bu oldu. Benden sonra sınava girecek arkadaşlara başarılar diliyorum."

"Mutluyuz, inşallah bundan sonrada eğitim hayatını başarılı devam ettirir"

Baba Vakkas Örüm ise kızıyla gurur duyduğunu bildirerek, "Özge hayatı boyunca düzenli çalıştı, başarılı oldu. İyi bir sonuç bekliyorduk ama birincilik kader kısmet. Allah nasip etti, hamdolsun. Mutluyuz, inşallah bundan sonraki eğitim hayatını aynı şekilde istikrarı, başarıyı devam ettirir, vatanına, milletine, ülkesine hayırlı bir insan olur diye temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Malatya Fen Lisesi Müdürü Vahap Yıldız ise öğrencisiyle gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Disiplinli, düzenli ders çalışma alışkanlığı her alanda kendisini göstermiştir. Özge, sadece Türkiye birinciliği değil aynı zamanda okulumuzun hep birincisi olmuş. Ülkemiz için çok iyi bir fırsattır, kendisi için iyi bir gelecek hazırlanacağına inanıyorum. Ailesi, kendisi çok ciddi fedakarlıklar yaparak bugünlere geldiler. Sadece üniversite sınavındaki başarısı değil proje, TÜBİTAK'daki başarıları imrenilecek durumdadır. Okulumuza, yeni bir birincilik hediye ettiği için hem öğrencimizi hem ailesini tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

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