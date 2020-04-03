Düzenli Merkezi Sosyal Yardımların ödeme noktası değişti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde "Düzenli Merkezi Sosyal Yardım"dan yararlanan ailelere PTT aracılığıyla yapılan ödemelerle ilgili açıklamada bulunuldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde "Düzenli Merkezi Sosyal Yardım"dan yararlanan ailelere PTT aracılığıyla yapılan ödemelerle ilgili açıklamada bulunuldu.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ailelere hane başına verilen yardım ödemelerinin artık ikamet adreslerine yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, yardımdan yararlanan aileleri ilgilendiren şu bilgilere yer verildi:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde 'Düzenli Merkezi Sosyal Yardım'dan yararlanan ailelerimize PTT aracılığıyla hane başı bin lira olan ödemeler artık PTT şubelerinden yapılmayacaktır. Ödemeler bugün saat 10.00'dan itibaren vatandaşlarımıza PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimlerimiz vasıtasıyla kendi ikametlerinde yapılacaktır."

Kaynak: AA