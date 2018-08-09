Düzenli Egzersiz Psikolojik Sağlık İçin 'En İyisi'

ABD'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırmada, haftada üç ila beş kez yapılan 45 dakikalık egzersizin akıl sağlığına faydalı olduğu sonucuna varılırken, daha fazlasının her zaman yararlı olmayabileceği tespit edildi.

Araştırmada 1,2 milyon kişi bir ay süresince fiziksel aktivite düzeylerini bildirdi ve psikololojik durumlarını puanladı.

Bir ay boyunca egzersiz yapanlar, yapmayanlara göre 1,5 daha az "kötü gün" geçirdiklerini belirtti.

En olumlu etkiyiyse takım sporları, bisiklet ve aerobiğin yaptığı görüldü.

Çalışmaya göre, insanların yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun ev işleri ya da çocuk bakımı da dahil tüm fiziksel aktiviteler akıl sağılığını geliştiriyor.

Lancet Psychiatry Journal adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma alanındaki en geniş kapsamlı araştırma, ancak çalışmada akıl sağlığının gelişiminde fiziksel aktivitenin tek etken olduğu iddia edilmiyor.

Daha önce bu konuda yapılan araştırmada farklı sonuçlar alınmış, bazı araştırmalarda fiziksel aktivite eksikliğinin psikolojiyi olumsuz etkileyebileceği gibi, psikolojik durumdaki kötülüğün bir belirtisi olabileceği de belirtilmişti.

Egzersizin, kalp hastalığı, felç ve şeker hastalığı riskini azalttığı biliniyor.

Çalışmaya katılan yekişkinler, her ay ortalama 3,4 kötü gün geçirdiklerini söylerken, fiziksel açıdan aktif olanlar 2 kötü gün geçirdiklerini ifade ettiler.

Daha önce depresyon tehşisi konulan katılımcılarda egzersizin daha büyük bir etkili olduğu görüldü. Bu katılımcılar arasında egzersiz yapanlar 7 kötü gün geçirdiklerini, yapmayanlar ise 11 kötü gün yaşadıklarını söyledi.



İnsanların ne sıklıkta ve uzunlukta egzersiz yaptıkları da önemli.

Günaşırı 30 ila 60 dakika egzersizin en faydalısı olduğu tespit edildi.

Ancak araştırma "çok fazla egzersiz yapmak" diye bir durumun da olduğu sonucuna vardı.

Araştırmanın yazarı Yale Üniversitesi'nden Psikiyatri uzmanı Dr. Adam Chekroud "Daha önce ne kadar çok egzersiz yaparsanız, akıl sağlığınızın o kadar iyi olacağına inanılıyordu, ancak araştırmamız durumun böyle olmadığını gösteriyor. Ayda 23 kezden fazla ve 90 dakikada uzun egzersiz yapmak psikolojik sağlığı kötüleştiriyor" dedi.