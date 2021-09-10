Düzenli bir şekilde egzersiz yapmak kaygı riskini azaltabilir - Haberler
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Düzenli bir şekilde egzersiz yapmak kaygı riskini azaltabilir

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Düzenli bir şekilde egzersiz yapmak kaygı riskini azaltabilir

Yapılan bir araştırmada, düzenli egzersiz yapmanın kaygı (anksiyete) riskini yüzde 60 azalabileceği ortaya konuldu.

Yapılan bir araştırmada, düzenli egzersiz yapmanın kaygı (anksiyete) riskini yüzde 60 azalabileceği ortaya konuldu.

EurekAlert internet sitesinin haberine göre, İsveç'te araştırmacılar, 1989-2010 yılları arasında düzenlenen, "Vasaloppet" adı verilen, dünyanın en büyük uzun mesafe kayak yarışına katılan ve katılmayan kişilerin verilerini inceledi.

Sonuçları "The Innovation" dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, 400 bin kişinin verilerini değerlendirdi.

Araştırmanın baş yazarı Martine Svensson ve İsveç Lund Üniversitesi Deneysel Tıp Bilimleri bölümünden araştırmacı Tomas Deirborg, "Fiziksel olarak daha aktif bir yaşam tarzına sahip olan grubun, 21 yıla varan bir takip döneminde, kaygı bozuklukları geliştirme riskinin neredeyse yüzde 60 daha düşük olduğunu bulduk." dedi.

?Uzmanlar, kadınlarda da erkeklerde olduğu gibi aktif yaşam tarzı ile düşük kaygı riski arasında bir bağlantı görüldüğünü kaydetti.

?Erkek ve kadın kayakçılar üzerinde yapılan incelemelerde, erkek kayakçıların performans düzeyleriyle kaygı bozukluğu arasında doğrudan bir ilişki bulunamazken, kayakta yüksek performans gösteren kadınların daha düşük düzeyde performansta bulunan kadınlara göre 2 kat kaygı bozukluğu yaşadığını ortaya konuldu.

?Ancak buna rağmen kaygı riskinin, yüksek performans sergileyen kadınlarda, egzersiz yapmayanlara kıyasla daha düşük olduğu belirtildi.???????

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri
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