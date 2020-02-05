Düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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Düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de fuhşa aracılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

05.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:23
Düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

'de fuhşa aracılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl ekipleri, internet üzerinden fuhşa aracılık yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında İzmit'te bir adreste fuhuş yapıldığını tespit etti.

Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda N.K. ve yabancı uyruklu F.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "fuhşa aracılık" suçlamasıyla Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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