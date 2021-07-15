Düzenledikleri etkinlikte doyasıya eğlendiler
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Düzenledikleri etkinlikte doyasıya eğlendiler

Düzenledikleri etkinlikte doyasıya eğlendiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Engelliler Dayanışma Derneği 'Sosyal hayatta engel yok' diyerek engelli bireyler ve ailelerine yönelik piknik etkinliği düzenledi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Engelliler Dayanışma Derneği 'Sosyal hayatta engel yok' diyerek engelli bireyler ve ailelerine yönelik piknik etkinliği düzenledi.

Türbin mesire alanında moral, motivasyon amacıyla düzenlenen piknik etkinliğine yaklaşık 100 kişilik engelli ve ailesi katılım sağladı. Etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı İsmail Çelik üyelerinin aileleri ile birlikte normal günlük yaşantılarından farklı olarak güzel bir gün geçirdikilerini söyledi. Başkan İsmail Çelik "Program açık hava bol oksijen, canlı müzik eşliğinde eğlence, ızgara başı köfte ayran servisi yapılarak çok güzel geçti. Pandemi nedeniyle sosyal hayatı en aza inen engelli ve ailelerinin moral motivasyonu, sosyal ortamlara katılımı yönünden başarılı geçen etkinlik sonrası katılımcıların memnuniyeti görülmeye değerdi. Piknik programına katılarak, piknik alanında ağır engellisi olan annelerle konuşarak psikolojik destek veren, Bozüyük Sosyal Hizmet Müdürü Murat Akcan, Sosyal Çalışmacı Murat Kocaman ve Sosyolog Nihat Öztürk, piknikte bizlere dayanışma sağlayan Bozüyük Güneşspor bayan kolları, köftecimiz Ümit Giden ve ekibine, etkinliğimize destek veren Kocaeli Bilecikliler Derneği Başkanı Yusuf Pehlivan'a, programı nedeniyle aramıza katılamayan bizlere ulaşım ve ses sistemleri desteği ve çeşitli destekler sağlayan Bozüyük Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na davetimize katılan tüm katılımcılara çok teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

Düzenledikleri etkinlikte doyasıya eğlendiler
Düzenledikleri etkinlikte doyasıya eğlendiler
Düzenledikleri etkinlikte doyasıya eğlendiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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