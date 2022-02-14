Düzeni bozan iki esnaf pazardan men edildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Zonguldak'ın Devrek İlçesinde sebze meyve pazarında ticari faaliyet gösteren iki pazarcı esnafına pazar kurallarına uymadıkları ve pazar düzenini bozdukları gerekçesiyle geçici olarak Devrek Belediyesi encümen kararıyla pazardan men cezası verildi.

Pazartesi günleri kurulan Devrek pazarında ki kurallara uymayan ve pazarın düzenini bozdukları gerekçesiyle iki pazarcı esnafına Devrek Belediyesi encümen kararıyla geçici olarak pazardan men cezası verildi. İlçe pazarında kurallara uymayan hiçbir esnafa tolerans göstermeyeceklerini ifade eden yetkililer, "Bizde ki kurallar bellidir. Pazar kurallarına uymayan ve vatandaşa kötü davranan esnafın tezgahını ama geçici ama kalıcı olarak kapatırız bu konuda kimseye taviz yok" ifadelerine yer verdiler. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Yerel