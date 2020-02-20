DÜZELTME ve
DÜZELTME ve İPTAL20 Şubat 2020 saat 03.27 'de yayınladığımız "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu : "(İdlib'de) Ateşkesi tesis etmek için çaba sarf etmemiz lazım" - MÜNİH" ve saat 03.33'de yayınladığımız "Almanya Dışişleri Bakanı Maas - MÜNİH" başlıklı görüntülerimiz sehven yayınlanmıştır.
20.02.2020 09:29 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:30
DÜZELTME ve İPTAL
20 Şubat 2020 saat 03.27 'de yayınladığımız "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu : "(İdlib'de) Ateşkesi tesis etmek için çaba sarf etmemiz lazım" - MÜNİH" ve saat 03.33'de yayınladığımız "Almanya Dışişleri Bakanı Maas - MÜNİH" başlıklı görüntülerimiz sehven yayınlanmıştır.
Kaynak: AA