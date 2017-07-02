Düzeltme"Ülkü Ocaklarından İki Engelliye Akülü Sandalye" Haberimizi Düzelterek Yeniden Yayımlıyoruz.

Kızılcahamam'da iki bedensel engelliye akülü sandalye hediye edildi.



Kaymakam Mehmet Yıldız'ın talimatı ve Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin kararıyla alınan akülü sandalye Vakıf yetkililerince bedensel engelli Selahattin Çalışkan'a teslim edildi.



Ülkü Ocaklarının girişimleri ile bir hayırsever tarafından alınan akülü sandalye de böbrek hastası bedensel engelli Ferhat Avcı'ya hediye edildi.