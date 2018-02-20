Düzeltme - "Tunus ve Gana'dan 21 Anlaşmaya İmza" Başlıklı Haberimizde "Gana" İfadesi ve İkinci...

Tunus ile Gine arasında farklı alanlarda 21 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.



Başkent Tunus'ta düzenlenen "5. Tunus-Gine Ortak Komitesi" çalışmalarının son gününde Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile Gineli mevkidaşı Mamadi Toure'nin de hazır bulunduğu imza töreni gerçekleştirildi.



İki ülke arasında teknoloji, eğitim, sanayi, sağlık, iletişim, tarım, sosyal işler, mesleki ve teknik eğitim alanlarında 21 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.



Basın mensuplarına konuşan Cihinavi, "Anlaşmalar iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştirme ve çeşitlendirme arzumuzu göstermektedir." dedi.



Cihinavi, imzalanan 21 anlaşmanın 2002'den beri ilk kez toplanan komitenin değerli çalışmalarının bir sonucu olduğunu sözlerine ekledi.