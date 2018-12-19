Düzeltme) Suudi Arabistan 2019 Yılı Bütçesini Açıkladı: 295 Milyar Dolar

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz, 2019 yılında öngörülen bütçenin 1.106 trilyon riyal (295 milyar dolar) olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz, ülkesinin 2019 yılında öngörülen bütçesini açıkladı. Kral Selman, 2019 bütçesinin 1 trilyon 106 milyar riyal gibi bir rekor seviyeye ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi. Selman, 2019 yılında bütçenin 2018 bütçesine oranla yüzde 7 oranında artmasının beklendiğini ifade etti. - RİYAD

Kaynak: İHA