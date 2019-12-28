(DÜZELTME) Somali saldırısında ölen Türk vatandaşının Denizlili olduğu ortaya çıktı

28.12.2019 15:17 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:28

Somali'de gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden bir Türk vatandaşının Denizlili olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, bir Türk vatandaşının patlamadan 5 dakika önce olay yerinden ayrılarak hayatta kaldığı öğrenildi.



Somali'nin başkenti Mogadişu'da vergi kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda 80 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda ölenlerden birinin Honaz ilçesi Emirazizli Mahallesi nüfusuna kayıtlı dozer operatörü Mehmet Kaplan olduğu öğrenildi.



Öte yandan aslen Osmaniye nüfusuna kayıtlı ancak uzun süredir Denizli'de ikamet eden Mustafa Yalman'ın patlamadan 5 dakika önce şantiye kamyonuyla olay yerinden ayrıldığı ve bu sayede hayatta kaldığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA