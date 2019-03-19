Düzeltme - "Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü" Başlıklı 18 Mart...

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Türk Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya cephesinde şehit düşen Osmanlı askerlerinden 480'inin mezarının bulunduğu Budapeşte'deki Türk Şehitliği'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Macaristan Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileri, KKTC Budapeşte Temsilciliği İkinci Sekreteri Hakan Aksoy, Azerbaycan ve Kosova'nın Budapeşte büyükelçileri, Kispest ve Tapolca belediye başkanları ve ülkede yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan törende, İstiklal Marşı ve Macaristan milli marşı çalındı.

Büyükelçi Oktay, törende yaptığı konuşmada, 104 yıl önce Birinci Dünya Savaşı'nın en kritik cephelerinden biri olan Çanakkale Boğazı'nda Türk ordusunun İtilaf devletlerinin donanmalarını büyük bir mağlubiyete uğratarak geri çekilmeye zorladığını belirterek "Türk ordusunun bu muhaberelerde uyguladığı başarılı askeri taktik ve stratejiler, sergilediği azim ve kararlılıkla bir destan yazmıştır. Gazi Mustafa Kemal'in askeri dehasının da tescil edildiği Çanakkale Savaşları Türk tarihinin en şanlı sayfalarından birisini teşkil etmektedir." dedi.

Oktay, Birinci Dünya Savaşı'nın önemli cephelerinden biri olan Galiçya'da 1916 ve 1917 yıllarında yapılan muharebelerde şehit düşen 480 askerin Budapeşte'deki şehitlikte huzur içinde yattığını da ifade etti.

Törende, Büyükelçi Oktay'ın yanı sıra KKTC Budapeşte Temsilciliği İkinci Sekreteri Hakan Aksoy, Azerbaycan Büyükelçisi ve üst düzey Macar yetkililer şehitlikteki anıta çelenk bıraktı.

Kaynak: AA