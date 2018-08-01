Düzeltme - "Samsun'da Silahla Yaralama" Başlıklı Haberimizin Girişinde ve Son Paragrafında Yer Alan...

Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde, H.S.Ç. (32) kız meselesi yüzünden tartıştığı S.E'ye (36) tabancayla ateş etti, Serkan E. de yanında bulunan tabancayla karşılık verdi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan S.E, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.S.Ç. ise Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.