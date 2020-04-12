(Düzeltme) Rusya'da hastane başhekimine korona virüs bulaştı
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Moskova, Rusya, 3. Sayfa

(Düzeltme) Rusya'da hastane başhekimine korona virüs bulaştı

Rusya'nın başkenti Moskova'da faaliyet gösteren bir hastane, başhekimde korona virüs tespit edildiği için kapatıldı.

12.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:16
(Düzeltme) Rusya'da hastane başhekimine korona virüs bulaştı

Rusya'nın başkenti Moskova'da faaliyet gösteren bir hastane, başhekimde korona virüs tespit edildiği için kapatıldı.

Başkent Moskova'ya bağlı Mitino bölgesinde bulunan 180 numaralı hastanenin başhekimi Yulia Sergeeva'da korona virüs tespit edildi. Sergeeva durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınırken, Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından hastane 20 Nisan tarihine kadar kapatıldı. Yaşanan bu gelişme üzerine hastanede görevli doktor, hemşire ve sağlık görevlilerinden örnekler alındığı ve korona virüs testi yapıldığı öğrenildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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