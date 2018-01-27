Düzeltme) Rifat Hisarcıklıoğlu ve Sendika Temsilcileri Kilis'te

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, beraberindeki sendika temsilcileri ile Kilis'te sınırda inceleme yaptı.

Hisarcıklıoğlu, ASKON, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, MÜSİAD, KAMU-SEN, TESK, TİM, TOBB, TÜGİAD, TÜMSİAD, TÜRK-İŞ, Türkiye Barolar Birliği, TÜRKONFED temsilcileri ile Kilis'te temaslarda bulundu. Beraberindeki heyetle Kilis Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan'ı ziyaret eden Rıfat Hisarcılıoğlu " Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeyi terör örgütlerinden temizlemek ve huzuru sağlamak amacıyla büyük bir operasyon yürütüyor. Suriye'de çatışmaların başladığı ilk günden bu yana, Türkiye büyük sorumluluk üstlendi. Bir yandan PKK, PYD, YPG, DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz. Diğer taraftan, Suriye'nin toprak bütünlüğü için diplomasi yürütüyoruz. Diğer yandan da, savaşın ortasında kalmış 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Bu süreçte, Suriye'ye komşu olan şehirlerimiz de büyük bir sorumluluk üstlendiler. İşte Kilis onlardan biri. Bu şehir, terör örgütlerinin vahşetinden kaçan on binlerce masumun umudu oldu. Kilis'in nüfusu 90 bin, misafir ettiği mülteci sayısı 125 bin. Yani Kilis kendi nüfusundan daha fazla misafiri ağırlıyor. Dünyanın hiçbir yerinde bunun başka bir örneğini göremezsiniz. Şimdi bazı ülkeler, yaptığımız operasyonlar üzerinden ahkam kesiyor, güya bize insanlık dersi vermeye kalkıyorlar. Kimse merak etmesin, inancımız gereği insan hayatına en fazla değeri biz veririz. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Bize ders vermeye kalkışanlar, gelsinler, insanlık neymiş görsünler. Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte bu şehirlerimizin sorumluluğu bir kat daha arttı" dedi.

"Bu kritik süreçte, hem taziyelerimizi iletmek, hem de desteğimizi ifade etmek için buradayız"

"Bir taraftan askerlerimizi ağırlıyorlar. Diğer taraftan hain teröristlerin kahpece saldırılarını göğüslüyorlar" diyen Hisarcıklıoğlu, "Bu saldırılarda Kilis ve Hatay'da vatandaşlarımız şehit oldu. Kilis'teki şehitlerimizden biri iş dünyamızın üyesi; bir ahi. Kırıkhan'daki şehidimiz de işçilerimizin üyesi. Sivil toplum olarak, millet olarak tek vücuduz. Bu kritik süreçte, hem taziyelerimizi iletmek, hem de desteğimizi ifade etmek için buradayız. Birazdan, teröristlerin saldırısı ile zarar gören camiyi ziyaret edeceğiz. Hainlerin bir camiye saldırmış olması, her türlü insani ve manevi değerden uzak olduklarının en açık göstergesidir. Kilis ve Kırıkhan'da şehit olan vatandaşımızın ailelerine taziye ziyaretinde bulunacağız. Daha sonra Reyhanlı'yı ve Cilvegözü Sınır Kapımızdaki sahra hastanemizi ziyaret edeceğiz. Herkes şunu artık görmelidir; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Tüm uluslararası camiayı, konuyu saptırmayı bırakıp, teröre karşı net ve ortak duruş sergilemeye davet ediyoruz. Yurt dışındaki muhataplarımıza da bu harekatın haklılığını anlatıyoruz. Türkiye sivil toplumu ve iş dünyası olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız" diye konuştu.

"Kilis bütün zorlukları yüksek bir feragat, cesaret ve fedakarlıkla göğüslemekte"

Ziyaret dolayısıyla Hisarcıklıoğlu ve sendikacılara teşekkür eden Vali Tekinarslan ise, "Kilis ilimiz Suriye komşuluktan çıkıp bir güvenlik sorununa dönüştüğü günden itibaren yani yaklaşık 6,5 yıldır Kilis halkı, Kilis ili topyekun bütün zorlukları yüksek bir feragat, cesaret ve fedakarlıkla göğüslemekte. Tabii bu bizim yerelde vatandaşlarımızla, devletimizin buradaki imkanlarıyla tek başına mümkün değildir. Gerek hükumetimizin, cumhurbaşkanımızın, başbakanımız, bakanlarımız tüm imkanlarını ilimize seferber ediyorlar, gerekse Türkiye sevdası siz değerli başkanlarımız tüm örgütleriyle her zaman yanımızda bulundu. Ben bunun için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Son 5 günde ilimize atılan roketlerle hayatını kaybeden 2 insan var. Birisi Halepli, birisi Kilisli. Tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi yine biz onları aynı kabirde yan yana defnettik. Muzaffer amcamız camide şehit oldu, Tarık kardeşimiz 27 yaşındaydı o da camide şehit oldu. 23 yaralımız oldu, Allah'a çok şükür yaralıların durumları iyi, bütün sağlık imkanlarımızı sunduk. Allah'ın izniyle çok geç zaman olmadan eli kulağındadır, biz bu hain şebekelerin tamamını DEAŞ, PKK, PYD, YPG adını her ne koymuşlarsa koysunlar bunların isim babaları tamamını Türk milletine, Türk vatanına ve Türkiye'nin himayesindeki insanlara ve mazlumlara tehdit olmaktan çıkartacağız" ifadelerini kulandı. - KİLİS