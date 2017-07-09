Düzeltme - "Pkk/pyd'den Sivillere Saldırı" Başlıklı Haberimizin İkinci Paragrafında Sehven Geçen...

Terör örgütü PKK/PYD'nin Halep'in Mare ilçesinde sivillere ateş açması sonucu, 1 kız çocuğu yaşamını yitirirken, 2 sivil de yaralandı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/PYD, Mare'ye bağlı Şeyh İsa köyünde, mevzilerine 200 metre uzaklıktaki tarım arazilerinde çalışan işçilere uzun namlulu silahlarla ateş açtı.





Olayda 14 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken, 2 sivil de hafif yaralandı.





Bölgede Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bulunmadığı için herhangi bir karşılık verilmediği, Mare İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekibinin bölgeye intikal ettiği öğrenildi.



Mare'nin ilçe merkezi ÖSO'nun, güneybatısında yer alan Şeyh İsa köyü ise terör örgütü PYD/PKK kontrolünde bulunuyor.



Suriye'de çatışan grupların cephe hatlarında bulunan tarım arazileri veya ağaçlık alanlar, "insansız bölge" olarak tanımlanıyor. Bu nedenle cephe hatlarından ateş açılması, sivil can kayıplarına yol açabiliyor.