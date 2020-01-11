(Düzeltme) PİK Dökümcüler Sanayi Sitesindeki kazan patlamasında yaralanan şahsın tedavisi sürüyor

11.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:21

Yetkililer tarafından PİK Dökümcüler Sanayi Sitesindeki kazan patlamasında hayatını kaybettiği açıklanan şahsın yaşadığı ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.



PİK Dökümcüler Sanayi Sitesindeki kazan patlamasında ağır yarlanan 1 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Olaya ilişkin açıklamada bulunan yetkililer şahsın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Hayatını kaybettiği açıklanan şahsın yaşadığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA