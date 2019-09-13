(Düzeltme) Pakistan'da bakanlık ofisinde yangın

13.09.2019 20:19

Pakistan Kadın Kalkınması Bakanı Shehla Raza'nın ofisinde yangın çıktı. Can kaybının yaşanmadığı yangın maddi hasara yol açtı.



Pakistan Kadın Kalkınması Bakanı Shehla Raza'nın Karaçi'deki ofisinde henüz kaynağı belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bakanlık o esnada Raza'nın ofisinde olmadığını, çalışanların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı. Yangın sonucu ofis büyük maddi zarar görürken etrafı dumanlar kapladı. Yangın yoğun uğraşlar sonucu söndürülürken Bakan Raza, yangının elektrik sistemindeki kısa devre nedeniyle çıkmış olabileceğini söyledi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA