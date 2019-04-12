Düzeltme - "Orgeneral Abdulfettah El-Burhan Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Oldu.
"Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı oldu.
DÜZELTME - "Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı oldu. Yardımcılığına Orgeneral Kemal Abdulmaruf getirildi" haberimizi, "Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin yeni başkanı oldu. Konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Kemal Abdulmaruf görevinden alındı." şeklinde düzelterek, yeniden yayımlıyoruz.
Saygılarımızla.
AA
Kaynak: AA