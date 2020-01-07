(Düzeltme) Muş'ta su kesintisi uygulanacak

07.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:38

Muş'ta vana değişimi ve montajı nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Muş Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, "Muş-Bitlis karayolu üzerinde bulunan 1 nolu su terfi merkezinden şehir merkezini besleyen ana isale hattındaki 600'lük çelik vana değişimi ve montajı için 8 Ocak 2020 Çarşamba günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Zafer, Yeşilyurt, Yeşilce, 15 Temmuz, Sunay, Saray, Yeni, Kültür ve Hürriyet mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır" denildi. - MUŞ

Kaynak: İHA