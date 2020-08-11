(DÜZELTME) Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Güneş;" Üretenlerin kıymetinin bilinmesini temenni...
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(DÜZELTME) Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Güneş;" Üretenlerin kıymetinin bilinmesini temenni...

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, "Üreticimizin üretmiş olduğu patates fiyatları tarlada 40-50 kuruşa satılmaktadır.

(DÜZELTME) Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Güneş;
11.08.2020 16:12 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:16

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, "Üreticimizin üretmiş olduğu patates fiyatları tarlada 40-50 kuruşa satılmaktadır. Buda maliyetlerin yarsını bile karşılamıyor. Bizden 40-50 kuruşa alınan patates marketlerde 1.50 TL-2.00 TL'ye satılmaktadır. Bizler elimizden geleni yaptık. Üretenlerin kıymetinin bilinmesini temenni ediyoruz" dedi.

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ve 15 ilçe Ziraat Odası Başkanının katılımı ile düzenlenen meclis toplantısında ay çekirdeği, sap ve saman, nohut ve patates fiyatları ile ilgili son durumu değerlendirilmesinde bulundu.

Güneş Çin'den getirilen ithal çekirdeğin, çerezlik ay çekirdeğinin gümrük vergisinin 750 Dolar gibi bir rakamdan 350 Dolar gibi bir rakama düştüğünü ve otomatik olarak yerli üreticiyi etkilediğini ifade etti. Güneş; " Ağustos ayının 5'inde Bakanlar Kurulu kararı ile ek kararname çıkmıştı. Bu karar direk Türkiye'de ki çerezlik ve yağlık ay çekirdeği üreten çiftçilerimizi ilgilendiriyor. Özellikle Kayseri'de Develi bölgemiz, Yahyalı, Yeşilhisar, Kocasinan, Bünyan ve Sarıoğlan ilçelerimizde üretilen çerezlik ay çekirdeğini ilgilendiriyor. Geçen yıl bu zamanlarda Ticaret ve Gümrük Bakanlığı bin 100 Dolar'dan Çin'den çekirdek getiriyordu, buna ilaveten 750 Dolar kadar vergi alıyordu. Çıkan kararnameye göre yüzde 27'lik vergi, yüzde 3'e düşürülmüş, buna ilaveten toplu konut fonuna 240 Euro bir ilave vergi getirmişler. Bu kapsamda 240 Euro'yu hesaplarsak ve yüzde 3'lük vergiyi de hesaplarsak geçen yıl ki Çin'den getirilen ithal çekirdeğin, çerezlik ay çekirdeğinin gümrük vergisi 750 Dolar gibi bir rakamdan 350 Dolar gibi bir rakama düşüyor buda otomatik olarak yerli üreticiyi etkiliyor. Bunu öğrendik, bu şartlarda Çin'den gelen çekirdeğin karşısında yerli üreticimizin hiçbir şekilde rekabet edemeyeceğini, aynı fiyata satamayacağını tabi ki biz biliyoruz. Aynı kalitede üretiyoruz ama Çin'den gelen çekirdek vergisi dahil şuanda 10 bin 200 TL'ye mal olmaktadır. Bu durum geçen yıl 10 bin TL'ye sattığımız ay çekirdeği fiyatlarını 5 ila 7 bin TL arasında satılmasına sebebiyet verecektir. Pandemi döneminde devlet yetkililerimiz ve bizler çiftçilerimize sürekli hiç boş yer kalmasın bütün ürünlerden üretelim, ülkemiz açısında önemli olduğun belirtmiştik. Çiftçilerimizde bu çağrıya uyarak her türlü ürünü fazlası ile ekmiştir." İfadelerini kullandı

'Bizim endişemiz samanın ve sapın stokçuların eline geçmesidir'

Bu günlerde sap ve saman fiyatlarının çiftçilerin ve besicilerin maliyetini artıracağını söyleyen Güneş; "Bugünlerde artan sap ve saman fiyatlarının çiftçilerimizin ve besicilerimizin maliyetlerini artıracaktır. Bizim endişemiz samanın ve sapın stokçuların eline geçmesidir. Devlet yetkililerimizden saman ve sap stokçularına engel olunması. Bu yıl sap ve saman üretiminde hiçbir sıkıntı olmadığını biliyoruz." şeklinde konuştu

'Bizim talebimiz bu rakamların arasına kalitesine göre bir rakam daha konması gerekiyor'

Nohut fiyatlarının geçen yıla göre aynı seviyede olduğunu söyleyen Güneş;" Nohut fiyatlarının geçen yıl ki fiyatla aynı seviyede seyrettiğini görmekteyiz. TMO'nun kriterleri geçen yıla göre değişti, birinci kalite Nohut'u 2750 TL'ye almaktadır. Bizim talebimiz bu rakamların arasına kalitesine göre bir rakam daha konması gerektiğini düşünüyoruz. Bu şartlarda hiçbir çiftçimizin Nohut'u elenmeden alım kriterlerine uymuyor." dedi

"Üreticilerin üretmiş odluğu patates fiyatları 40-50 kuruş arasında değişiyor buda maliyetin yarsını bile karşılamıyor" diyen Güneş; "Üreticimizin üretmiş olduğu patates fiyatları tarlada 40-50 kuruşa satılmaktadır. Buda maliyetlerin yarsını bile karşılamıyor. Bizden 40-50 kuruşa alınan patates marketlerde 1.50 TL- 2.00 TL'ye satılmaktadır. Bizler elimizden geleni yaptık. Üretenlerin kıymetinin bilinmesini temenni ediyoruz. Bu konuyu ilimizin milletvekilleri İsmail Emrah Karayel, Taner Yıldız, İsmail Tamer, Mehmet Özhaseki, Mustafa Elitaş, İsmail Özdemir, Baki Ersoy, Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile görüştük. Gümrük bakanlığının yanlış hesap yaptığını ve Toplu Konut Fonu'nun yeniden hesaplanacağını kendileri söylediler. Toplu Konut Fonu'nun 240 Euro'dan 420 Euro'ya çıkacağını söylediler. İnşallah gümrük bakanlığından bu kararın çıkmasını istiyoruz. Vekillerimiz çiftçilerimizin hiçbir zaman mağdur olmayacağını belirttiler. Biz bu işin takipçiyiz ve Ankara'da gerekli yerlerle görüştük. Çiftçimiz İnşallah mağdur olmayacak"" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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