(Düzeltme) İpekyolu Belediyesinden "Dengê Mala" projesi
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İpekyolu, Van, Güncel

(Düzeltme) İpekyolu Belediyesinden "Dengê Mala" projesi

Van'ın İpekyolu Belediyesi, dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği korona virüs karışında evlerinden çıkamayan vatandaşlara yönelik etkinlik ve projelerine bir yenisini daha ekliyor.

12.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:09
(Düzeltme) İpekyolu Belediyesinden

Van'ın İpekyolu Belediyesi, dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği korona virüs karışında evlerinden çıkamayan vatandaşlara yönelik etkinlik ve projelerine bir yenisini daha ekliyor.

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle sosyal hayatta yaşanan değişikliklerden dolayı evde kalmak zorunda olan vatandaşlara, vakitlerini daha verimli ve keyifli geçirmeleri amacıyla "Denge Mala" adlı projesini hayata geçirdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan, amaçlarının yörenin en önemli kültür değerlerinden biri olan dengbejlik sanatının yeni nesile ulaştırılması amacıyla düzenlenen kültür projesinde halkın evlerinde güzel vakit geçirmelerini sağlamak ve bu kültürü yeniden canlandırmak olduğunu dile getirdi. Akarslan, proje kapsamında vatandaşların 0-7 dakika arasında söyleyecekleri Kürtçe uzun hava türkülerini videoya alarak 13 ile 24 Nisan tarihleri arasında kultur@ipekyolu.bel.tr adresine yollayarak başvuruda bulunabileceklerini kaydetti.

İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulan jüri değerlendirme kurulu videoların değerlendirilme işlemlerini tamamladıktan sonra yarışma sonuçlarını 30 Nisan tarihinde açıklayacağı belirtildi. Yarışmada birinciliği elde eden yarışmacıya yarım altın, ikinciliği elde edene çeyrek altın, üçüncülüğü elde edecek yarışmacıya da bağlama hediye edilecek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İpekyolu Belediyesi olarak 326 binlik nüfusa sahip ilçede 7'den 70'e tüm vatandaşların katılabileceği bu tür farklı proje ve etkinliklere devam ederek her zaman İpekyolu halkının yanında olacaklarını bildirdiler. - VAN

Kaynak: İHA

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