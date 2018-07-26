Düzeltme) Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Çin Seyahatimizdeki Görüşmelerimiz Meyvesini Verdi"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çin seyahatimizdeki görüşmelerimiz meyvesini verdi" dedi.

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çin seyahatimizdeki görüşmelerimiz meyvesini verdi. Çinli finans kuruluşlarından enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketi tamamlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı. - ANKARA