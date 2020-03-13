(Düzeltme) Göçmen kaçakçılarına 546 yıl hapis cezası Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 3 şahsa 182'şer yıl hapis cezası verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 3 şahsa 182'şer yıl hapis cezası verildi.



Muğla'nın Bodrum ilçesinden 2015'te Yunanistan'ın Kos Adası'na gitmek isterken teknenin batması sonucu 7 göçmen boğuldu. Olayla ilgili Adanalı balıkçılar Cebrail Enkudar, Ecevit Bülent Gökalp ve Ali Can Şaş hakkında 'adam öldürme' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından dava açıldı. Tutuksuz yargılanan 3 kişi, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde 182'şer yıl hapis cezasına çarptırılarak, haklarında tutuklama kararı çıkarıldı. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yakalama kararı bulunan 3 hükümlünün Adana'nın Karataş ilçesinde olduğunu belirledi. Polis ekipleri, 3 göçmen kaçakçısının bulunduğu adrese baskın yaptı. Baskında Cebrail Enkudar, Ecevit Bülent Gökalp ve Ali Can Şaş yakalanarak gözaltına alındı. Karataş Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen 3 hükümlü, işlemlerinin ardından Kürkçüler Cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İHA