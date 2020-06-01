(Düzeltme) Fırınlarda güveç, fırın ağzı, tava pişirilebilecek
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(Düzeltme) Fırınlarda güveç, fırın ağzı, tava pişirilebilecek

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından pandemi sürecinde yeni kararlar alındı.

(Düzeltme) Fırınlarda güveç, fırın ağzı, tava pişirilebilecek
01.06.2020 07:21 | Son Güncelleme: 01.06.2020 07:21

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından pandemi sürecinde yeni kararlar alındı. Alınan kararlar çerçevesinde fırınlarda güveç, fırın ağzı ve tava gibi yemekler pişirilebilecek, kuaförlerde klima çalıştırılmayacak.

İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından pandemi süresince yeni kararlar alındı. Alınan kararlar şu şekilde:

1- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.04.2020 tarih ve 26 no'lu kararının 8 inci maddesinin (a) fıkrasında yer alan; "vatandaşlar tarafından dışarıda hazırlanarak pişirilmek üzere fırınlara getirilen (güveç, fırın ağzı, tava vb. yemeklerin) pişirilmemesine" uygulamasının sonlandırılmasına,

2- Pandemi süresince Banka önlerinde ve AVM'lerde bulunan ATM'lerin bulunduğu alanlarda vatandaşların kullanımına sunulmak üzere el dezenfektanı bulundurulmasına ve bu dezenfektanların ilgili bankalarca sağlanmasına, (diğer ATM'lerin bulunduğu alanlarda da imkanlar ölçüsünde bu hizmetin sağlanmasına)

3- Pandemi süresince Berber, Kuaför ve Güzellik Salonu/Merkezi vb. işyerlerinde Klimaların çalıştırılmaması ve müşteriye hizmet sunulması sırasında yüz siperliği kullanılmasına,

4- Pandemi süresince ilimizde faaliyet gösteren hayvan satış, kesim ve işleme yerlerinde (et kombinaları, kesimhane vb.) maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak faaliyet gösterilmesine,

5- Tüm market ve işyerlerinde tanıtım ve tadım maksatlı olarak içecek ve yiyecek ikramlarının sonlandırılmasına,

6- Otobüs terminallerinde yolcuların sosyal mesafe kuralına uymasına, bilet satış alanlarında müşterilerin birbirleriyle ve satıcılar arasında sosyal mesafenin korunmasına, peronlarda el dezenfektanı bulundurulmasına, otobüs firması çalışanlarının yüksek sesle yolcu toplamasına izin verilmemesine, tuvaletlerde yeterli miktarda sabun ve kağıt havlu bulundurulmasına, tüm otobüs terminali yerleşkesinde ve otobüslerde uygun şekilde maske kullanılmasına, havalandırmanın doğal yollarla yapılmasına, içeride hava sirkülasyonuna sebebiyet verecek klimaların kullanılmamasına, terminal binasına girilmemek kaydıyla yolcu uğurlama ve karşılamalarında en fazla iki kişi bulunmasına (engelli ve sağlık mazereti bulunan vatandaşlarımız hariç),

7- İlimizde bulunan otogarlardan hareket eden tüm şehirlerarası otobüslerde ve hizmet veren servis araçlarında 24.03.2010 tarihli ve 2020/10 sayılı kararımızın 6. maddesinde yer alan kapasite sınırlamasına ilave olarak "https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi/COVID19-SALGIN_YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI.pdf "linkinde yer alan; "PERSONEL SERVİS ARAÇLARIYLA İLGİLİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER" başlıklı maddedeki hususların uygulanmasına,

8- Şehir içi toplu taşıma araçlarında (belediye ve özel halk otobüsleri), şoför mahalline izolasyon amaçlı uygun şekilde kabin yaptırılmasına,

9- İl Sağlık Müdürlüğü, İlgili Belediyeler, Kolluk birimleri ve sorumlu kuruluşlarca gerekli denetimlerin yukarıda belirlenen usul ve esaslara da bağlı kalınarak yürütülmesine karar verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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