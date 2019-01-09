Düzeltme - "Fetö'nün Düzce'deki 'Mahrem Yapı' Davasında Karar" Başlıklı Haberimizde "Hüseyin A."...

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem yapılanması" içerisinde oldukları ileri sürülen 5'i tutuklu 8 sanığın yargılandığı davada, 7 sanık 3 yıl 9 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapse mahkum edildi.

Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Selman Alkan, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Hayatı boyunca yanlış bir şey yapmadığını savunan Alkan, "Bu örgütle hiçbir bağım yok. Hakkımda ifade veren kişiler, baskı altında ifade verdikleri için ismimi vermiş, böyle düşünüyorum. Bana da baskı uygulayarak isim almak istediler. İddianamede yer alan ve talimat verildiği belirtilen tarihlerde Bank Asya'da bulunan paramı çektim, belgelerle kanıtı var. Değerlerine bağlı bir kişiyim. 3 FETÖ üyesinin isim vermesiyle yargılanmak istemiyorum." diye konuştu.

Sanık Alkan, tahliyesini talep etti.

Diğer tutuklu sanık Nuh Özköse ise geçimini sağlamak için FETÖ ile irtibatı olan dershanelerde çalıştığını savundu.

Türk yargısına güvendiğini belirten Özköse, "2014-2016 yıllarında dershanede Türkçe öğretmenliği yaptım. Buraya da herhangi bir referans ya da torpille girmedim. İllegal bir iş yapmadım. Yıllarca KPSS'ye girdim, en son yeterli puanı aldığımda bu örgütün okulunda çalıştığım için memur olamadım. Bu dershanelerde mecburiyetten, geçimimi sağlamak için çalıştım, başka bir amacım yoktu. Bu okulda çalışmanın suç olduğunu bilsem çalışmazdım." ifadelerini kullandı.

Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatların beyanlarını alan mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu sanıklar Selman Alkan, Osman Kürşat Türkcan ve Yakup Seyar'ın 7 yıl altışar ay, Nuh Özköse ve Kazım Öncü'nün ise 6 yıl üçer ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Tutuksuz yargılanan Metin V. ile Temel A. da ifadeleri etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirildiğinden, aynı suçtan 3 yıl dokuzar ay hapse çarptırıldı.

Tutuksuz sanık Hüseyin A. ise beraat etti.

Mahkeme heyeti, Özköse ve Öncü'nün yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine, Selman Alkan, Osman Kürşat Türkcan ve Yakup Seyar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 8 sanığın "mahrem yapı" içerisinde örgüt adına farklı birimler kurarak terör örgütü elebaşına bağlı birimleri yöneterek çeşitli faaliyetler düzenlediği bilgisi yer alıyordu.

İddianamede, sanıkların "terör örgütü kurmak ve yönetmek" veya "terör örgütüne üye olmak" suçundan beşer yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Kaynak: AA