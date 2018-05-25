Düzeltme - "Fed, 2019 Toplantı Takvimini Açıkladı" Başlıklı Haberimizin Spotunda ve 2. Paragrafında...

ABD Merkez Bankası (Fed) 2019 yılına ilişkin toplantı takvimini açıkladı.

Fed'den yapılan yazılı açıklamada, gelecek sene gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının tarihlerine yer verildi. FOMC, her yıl olduğu gibi gelecek sene de 8 kez toplanacak.

Buna göre, FOMC toplantılarının 2019 yılındaki tarihleri şöyle olacak: 29-30 Ocak, 19-20 Mart, 30 Nisan-1 Mayıs, 18-19 Haziran, 30-31 Temmuz, 17-18 Eylül, 29-30 Ekim, 10-11 Aralık.

Açıklamada ayrıca, önceki yıllarda olduğu gibi mart, haziran, eylül ve aralık ayında yapılacak olan FOMC toplantılarının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın konferansı düzenleyeceği bildirildi.

Fed'in bu yılın geri kalanındaki 5 toplantısı ise 12-13 Haziran, 31 Temmuz-1 Ağustos, 25-26 Eylül, 7-8 Kasım ve 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak.