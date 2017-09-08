Düzeltme"Borsa Günü Düşüşle Tamamladı" Başlıklı Haberimizin 2'nci Paragrafında Yer Alan "Bankacılık...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,18 düşüşle 108.451,70 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.291,25 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 2,92 ile madencilik oldu.





Gün içinde 110.000 puan sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla düşüşe geçerek, günü ve haftayı analistlerin destek olarak nitelendirdiği 108.500 seviyesinin hemen altında tamamladı.





Analistler, gelecek hafta yurt içinde büyüme verisi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ile ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun haber ve veri akışının takip edileceğini bildirdi.





Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 108.500 puanın altında kalıcı olması durumunda satış baskısının devam edebileceğini belirten analistler, tarihi zirve konumundaki 110.530 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.





AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistler, büyümenin 2'nci çeyrekte yüzde 5,4 olmasını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 11 Eylül Pazartesi günü açıklanacak 2017 yılı 2'nci çeyrek GSYH verisine ilişkin beklentiler yüzde 6,3 ila yüzde 4,2 aralığında yer aldı.





Ekonomistlerin 2017 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,6 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi 2016'da yüzde 2,9 büyürken, 2017'nin ilk çeyreğinde büyüme oranı yüzde 5 olarak gerçekleşmişti.