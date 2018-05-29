Düzeltme) Antalya Turizm Rekoru Kırdı

Turizmde bu yıl 14 milyon hedefi koyan Antalya'ya, 28 Mayıs itibariyle sadece havalimanlarından gelen turist sayısı 3 milyona yaklaştı. Söz konusu rakamlar, 2015-2016-2017 rakamlarını geride bırakırken, turizmde en iyi yıl olarak değerlendirilen 2014'ün rekorunu kırdı. 2014 yılının aynı döneminde 2 milyon 683 bin 790 turist gelirken bu yıl 2 bin 651 fark ile 2 milyon 686 bin 441 kişi geldi.

Antalya ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla kente gelen turist sayısı, 28 Mayıs Pazartesi günü itibariyle 2 milyon 686 bin 441 turiste ulaştı. 2018 yılının 1 Ocak - 28 Mayıs tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine yüzde 47'lik artış kaydedilirken, 2015-2016 yılı verileri de geride bırakıldı. Her iki havalimanından 2015 yılında 2 milyon 586 bin 647, en kötü sezon olarak bilinen 2016 yılında 1 milyon 511 bin 928, toparlanma süreci olarak görülen 2017 yılında da 1 milyon 944 bin 414 turist kente gelmişti. Antalya, 2018 yılının ilk 5 ayını henüz doldurmadan 3 seneyi de geride bırakırken, turizmde en iyi dönem olarak bilinen 2014 yılının rekorunu kırdı. 2014 yılında 2 milyon 683 bin 790 turist havalimanı yoluyla kente gelirken, 2018 yılının aynı döneminde ise bu sayıda 2 bin 651 fark ile 2 milyon 686 bin 441 kişi geldi.

Ayrıca, Antalya ile Gazipaşa havalimanlarına günlük iniş sayısı da 52 bin turist olarak gerçekleşti.

Gazipaşa Havalimanında da artış var

Antalya Havalimanını verilerinin yanı sıra Gazipaşa Havalimanı'na 28 Mayıs'a kadar gelen turist sayısı 60 bin 662 oldu. 2017 yılında sadece Mayıs ayının 28 günlük verilerinde 23 bin 415 turist olan sayı, 2018 yılının aynı döneminde neredeyse iki kat artarak 43 bin 206'ya yükseldi. - ANTALYA