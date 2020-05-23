(Düzeltme) Adana'da kaçakçılık operasyonu
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(Düzeltme) Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana'da bir adreste piyasa değeri 100 bin lira olan gümrüklenmiş 207 adet kaçak içki ve bin 143 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

(Düzeltme) Adana'da kaçakçılık operasyonu
23.05.2020 14:41 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:41

Adana'da bir adreste piyasa değeri 100 bin lira olan gümrüklenmiş 207 adet kaçak içki ve bin 143 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Ali Dede Mahallesi Saydam Caddesi üzerinde bulunan bir adres içerisinde kaçak içki ve cinsel ürün satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, operasyon düzenlediği adreste yaptığı aramada, gümrüklenmiş kaçak olduğu belirlenen 207 adet kaçak içki ve bin 143 adet cinsel içerikli ürün ele geçirdi. Olayla ilgili F.T. gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İHA

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