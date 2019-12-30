(Düzeltme)

30.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:32

Telefon dolandırıcıları Trabzon'da yaşayan bir kadını telefonla arayarak 230 bin lira dolandırdılar.



Alınan bilgiye göre, Trabzon'da yaşayan F.K. (65) adlı kadını telefonla arayıp, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, "Terör örgütüne adınız karışmış" diyerek 230 bin lirasını dolandırdılar. F.K.'nın olay sonrasında polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenilirken, bunun üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA