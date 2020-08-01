(DÜZELTEREK YENİDEN) TAKSİM'DE DEĞNEKÇİ TERÖRÜ Taksim'de, cadde üzerine otomobilini park etmeye çalışan sürücüden para isteyen değnekçi, tartıştığı Volkan Aydın'ı bıçaklayarak kaçtı.

Taksim 'de, cadde üzerine otomobilini park etmeye çalışan sürücüden para isteyen değnekçi, tartıştığı Volkan Aydın 'ı bıçaklayarak kaçtı. Bir süre sonra polisin yakaladığı saldırgan Kenan S. tutuklandı.

Olay, Mete Caddesi'nde dün 17.45 sıralarında meydana geldi. Kız kardeşi ve yeğeniyle birlikte Taksim'e gezmeye gelen Volkan Aydın'dan, cadde üzerine park ettiği otomobilinden indiği sırada yanına gelen bir değnekçi park parası istedi. İddiaya göre, kendisini cadde üzerindeki bir otelin park görevlisi olarak tanıtan değnekçi, Volkan Aydın'ın kız kardeşinin, park parası karşılığında makbuz istemesi nedeniyle küfür etti.

BIÇAKLAYAN SALDIRGANLAR KAÇTI

Bunun üzerine değnekçi ile Volkan Aydın arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada, kavgayı görerek gelen değnekçinin iki arkadaşı Aydın'ı kollarından tutarak ittirdi. Dengesini kaybederek yere düşen Volkan Aydın, doğrulmaya çalıştığı sırada kimliği henüz öğrenilemeyen değnekçinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırının ardından değnekçi ile iki arkadaşı koşarak kaçarken, yüzünün sol tarafına ve kalbinin üzerine iki bıçak darbesi alan Aydın peşlerine düştü.

YARALI HALDE SALDIRGANLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ Volkan Aydın, bir süre peşlerinden koşmasına rağmen saldırganları yakalayamayınca otomobilini almak için geri döndü. Otomobiline binerek saldırganları kovalamaya devam eden yaralıyı kanlar içinde gören bir inşaatın çalışanları, yaralı halde otomobil kullanmasının tehlikeli olacağını söyleyerek Aydın'ı durdurdu. İşçileri için inşaat önünde bekleyen özel ambulans görevlileri tarafından bir sandalyeye oturtularak ilk tedavisi yapılan yaralı, daha sonra 112 Hızır Acil ambulansıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Volkan Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SALDIRGAN YAKALANARAK TUTUKLANDI

Saldırganın yakalanması için çalışmalara başlayan polis, adının Kenan S. olduğu belirlenen değnekçinin Beyoğlu'nda bir adreste saklandığını tespit etti. Söz konusu adrese baskın yapan ekipler, Kenan S.'yi, olayda kullandığı sustalı tabir edilen bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Kenan S., adliyeye sevk edildi. Kenan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA