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(DÜZELTEREK YENİDEN) İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU: 5 GÖZALTI

(DÜZELTEREK YENİDEN) İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU: 5 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde "Özel Kuvvetler" biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile "Silahlı Terör Örgütüne Üye" olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde "Özel Kuvvetler" biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile "Silahlı Terör Örgütüne Üye" olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ. adına sahte pasaport düzenlediği belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyelerine sahte pasaport hazırlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.  Sahte pasaportlarda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün İstanbul'daki hücre yapılanmasını Organize ettiği ve sözde "Özel Kuvvetler" biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile "Silahlı Terör Örgütüne Üye" olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ.'ye ait fotoğraflar üzerine farklı kimlik bilgilerinin kullanıldığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonlar sonucu 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda pasaport, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

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