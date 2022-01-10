(DÜZELTEREK YENİDEN) İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU: 5 GÖZALTI
İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde "Özel Kuvvetler" biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile "Silahlı Terör Örgütüne Üye" olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ.
Düzenlenen operasyonlar sonucu 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda pasaport, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin adliyeye sevk edildiği kaydedildi.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet