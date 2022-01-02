(Düzelterek yeniden) İlyas Salman hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

SOSYAL medya hesabından Türk milletini aşağılayan ifadeler kullandığı iddia edilen oyuncu İlyas Salman (67) hakkında "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede İlyas Salman'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı video aracılığıyla Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediğinin ihbar edilmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianamede Salman'ın 25 Ocak 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türk milletini aşağılayan ifadelerde bulunduğu öne sürüldü.

ÜZERİNE ATILI SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

BAKANLIK SORUŞTURMA AÇILMASINA İZİN VERDİ

İddianamede şüpheli İlyas Salman'ın "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianameyi mahkeme kabul etti. Tutuksuz yargılanacak şüpheli Salman, önümüzdeki Mart ayında Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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