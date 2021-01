(Düzelterek yeniden) - EVİNİ BÜYÜTMESİNE İZİN VERMEDİĞİ KOMŞUSUNUN AKRABALARI TARAFINDAN EVİNDE DÖVÜLDÜ

ESENYURT'ta bir binanın bahçe katındaki dairesini genişletmek isteyen kadına, komşusu Gonca Kabataş müsaade etmedi. Kabataş evini büyütmek isteyen kadının aynı binada oturan akrabası 1 kadın ile bu kadının 3 oğlu tarafından evinde saldırıya uğradı. Eve girilerek yapılan saldırı güvenlik kameraları ile saniye saniye kaydedildi.

Olay, Hürriyet Mahallesi'nde geçen perşembe günü öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, bahçe katında oturan bir aile, binadaki akraba diğer 2 komşusunun onayı ile arka tarafta bulunan binaya ait bahçe katını kapatıp eve dahil ederek evini büyütmek istedi. Buna karşı çıkan 1'inci katta oturan Gonca Kabataş, Esenyurt Belediyesi'ne durumu ihbar etti. Gelen zabıta ekipleri, inşaat çalışmalarının izinsiz yapıldığı gerekçesi ile durdurdu. Çalışmaların durdurulmasına tepki gösteren akraba 3 komşu ailenin fertleri, iddiaya göre Gonca Kabataş'ı tehdit etmeye başladı. Kabataş, zaman zaman apartmanda bulunan bu kişiler tarafından fiziki ve sözlü tacize de uğradığını, üzerine tükürüldüğünü, sürekli yukarıdan evinin içine halı silkelendiğini, can güvenliğinin tehlikede bulunduğunu öne sürerek, polis merkezi ve savcılığa birkaç kez suç duyurusunda bulundu. Kabataş, evine güvenlik kamerası sistemi yerleştirmeye karar verdi. Gelen görevli, kameraları yerleştirirken bunu fark eden komşuları Gonca Kabataş'ın evine gelerek içeri girmeye çalıştı. Gonca Kabataş'ın evinin dışına ve içine güvenlik kamerasını takmaya gelen kişi, komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Eve gelen iki kadından biri Gonca Kabataş'a saldırı girişiminde bulundu. Kameraların sökülmeyeceğini öğrenen kadının akrabası, evdeki çocuklarına seslenerek onları çağırdı. Bu çağrı üzerine gelen 3 oğlu ve anneleri, güvenlik kameralarını takan kişi ile Gonca Kabataş'ı evin içerisinde yumruklamaya başladı. Evdeki kovalamaca yatak odasının kapısına kadar sürdü. Güvenlik kameraları ile saniye saniye kaydedilen saldırı sırasında kadının, Gonca Kabataş'ın başörtüsünü çekip onu saçlarından tutarak binanın önüne kadar getirdiği, zaman zaman kendilerini görüntülediği gerekçesiyle elindeki cep telefonunu alarak yere atıp kırdığı görüldü.

"ANNEMİ ÖLDÜRÜYORLAR"

Kocası işte iken Gonca Kabataş, 2 ve 11 yaşındaki çocuklarının gözü önünde dövülürken feryat etti. Evin 11 yaşındaki kızı pencereye çıkarak "Annemi öldürüyorlar" diye bağırarak yardım istedi. İhbar üzerine polis ekibi sevk edildi. Gonca Kabataş, güvenlik kamerasını taktıran kişi ve çocukları ile birlikte kendi imkanları ile hastaneye giderek darp raporu aldı. Sevk edilen ekipler, şikayetçi kadın ve kendisine saldıran komşu kadın ile 3 oğlunu polis merkezine götürerek ifadelerini aldı. 1'i kadın 4 şüpheli, savcının talimatı ile serbest bırakıldı.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"Gonca Kabataş, bahçenin bir bölümünü evine katmak isteyen komşusuna karşı çıktığı için defalarca taciz edildiğini, küfür ve hakaretlere maruz kaldığını, üzerine tükürülmesi, balkonuna halı silkelenmesi ve pis suların yukarıdan dökülmesini cep telefonu ile kaydettiğini, can güvenliğini tehlikede gördüğü için güvenlik kameraları taktırdığını belirterek şunları söyledi: "Kaçak yapıya izin vermediğim için sürekli tehdit ediyor, bana rahatsızlık veriyorlardı. Kamera taktırmak istedim. Gelip bunu kaldırmamı isteyip önce tehdit ettiler. Beni yatak odamın içine kadar girdiler, beni sürükleyerek çıkarmak istediler. Kadının akrabası Kibar K. ve 3 erkek bana saldırdı. Kibar K. elimden telefonumu alarak yere attı. Tutuklanmalarını beklerken onlarını serbest bıraktılar. Can güvenliğimiz yok. Sürekli ölüm tehditleri alıyoruz, savcılığa, karakola başvurduk. Yatak odama kadar girip beni dışarı çektiler, kızımı savurdular. Kızım pencereye çıkıp 'Annemi öldürüyorlar' diye bağırdı. Yetkililerden yardım bekliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan SAN