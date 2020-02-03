(Düzelterek yeniden) Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosu Wei: Koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı...
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(Düzelterek yeniden) Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosu Wei: Koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı...

Elif YAVUZ / ÇİN Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı.

03.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:13
(Düzelterek yeniden) Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosu Wei: Koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı...

Elif YAVUZ/ ÇİN Halk Cumhuriyeti Başkonsolosu Cui Wei,   " sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı." dedi. 

İstanbul Başkonsolosu Cui Wei İstanbul'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Wei, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili güncel verileri paylaştı. Wei, "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı" dedi. 


Kaynak: DHA
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