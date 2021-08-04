Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri: BEYOĞLU'nda, aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişi arasındaki silahlı kavgada, bir kişi kalbinden vurularak öldü, bir kişi de yaralandı.