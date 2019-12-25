Düzelen ilişkiler tekrar geriliyor…

25.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:02

Büyük finale çeyrek kala, Ekin ve Alperen arasında "Sana ben yön verdim" tartışması evdeki tansiyonu yükseltti. Bu tartışmayla ikili arasında düzelen ilişkiler tekrar gerilmiş oldu. Diğer yandan Mehmed'in eve vedasından sonra sürekli gitmek istediğini dile getiren Merve'yi Ulaş ikna etmeye çalıştı.

Günün kapışmasında çubuk makarna ile kutu taşımaya çalışan yarışmacılar eğlenceli anlar yaşadı. Bakalım "Makarna Ray" kapışmasında hangi takım galibiyeti göğüsledi hangi takım kaybetti.

Kaynak: Bültenler