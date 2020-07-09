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Düzcespor taraftarları TFF'yi protesto etti

Zekeriya Korkmaz: "Düzcespor'un hakkını savunacağız"Emir Kirazoğlu: "TFF aldığı kararla Düzcespor'u play-off dışında bırakmıştır"İSTANBUL, - Düzcespor taraftarları, TFF'nin açıkladığı kararlar sonrası Riva'da bulunan tesislere siyah çelenk bırakarak protesto etti.

Düzcespor taraftarları TFF'yi protesto etti
09.07.2020 16:21 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:24

Zekeriya Korkmaz: "Düzcespor'un hakkını savunacağız"

Emir Kirazoğlu: "TFF aldığı kararla Düzcespor'u play-off dışında bırakmıştır"

İSTANBUL, - Düzcespor taraftarları, TFF'nin açıkladığı kararlar sonrası Riva'da bulunan tesislere siyah çelenk bırakarak protesto etti.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs tedbirleri kapsamında TFF 2'nci ve 3'üncü Lig liderlerinin bir üst lige çıkmasına, her iki ligde 2'nci ile 5'inci sıra arasında yer alan takımların play-off oynamasına karar verdi. Kararla birlikte 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 6'ncı sırada yer alan Düzcespor, play-off şansını kaybetti. Düzcesporlu taraftarlar, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takım Tesisleri'ne üzerinde "Adalet İstiyoruz" yazılı siyah çelenk bıraktı.ZEKERİYA KORKMAZ: "DÜZCESPOR'UN HAKKINI SAVUNACAĞIZ"Düzcespor Başkan Vekili Zekeriya Korkmaz, TFF'nin aldığı karar sonrası demokratik haklarını kullandıklarını ve hiçbir taşkınlık yaratmadıklarını ifade ederek, "TFF'nin açıklamasından sonra taraftar grubumuz İstanbul'da bulunan Riva tesislerine yürüyerek gelmek istediler. Biz yönetim kurulu üyeleri olarak taraftarımızı yalnız bırakmamak adına ve Düzce'nin hakkını savunmak adına buraya geldik. Kırmızı şimşeklere ve Düzcespor taraftarlarına demokratik tepkilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hepsine teşekkür ediyorum. Hiçbir taşkınlık yapmadan hakkımızı kullanıyoruz. Nereye gidilmesi gerekiyorsa oraya gidiş derdimizi anlatacağız. Düzcespor'un hakkını savunacağız. Biz Serik'te maç oynamasaydık o zaman da koronavirüs vardı. 5'inci olarak zaten play-offa giriyorduk. Başkanımızın en başından beri savunduğu bir şey vardı. Maçlar oynansın, çıkan çıksın hakeden hakettiği yerde olsun diyordu. Biz bunları mümkün olduğunca anlatmaya çalıştık. Belli yerlere sesimizi duyurduk. Biz bu konuda adalet istiyoruz. Bizim gibi en az 15 kulüp var herkesin hakkının korunmasını istiyoruz. Biz bu kararı bu şekilde kabul etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Nihat Özdemir'den, bakanlarımızdan bu konuyu tekrar gözden geçirmelerini istiyoruz. Bu taraftar emek harcamıştır. Emeklerin zayi olmasını istemiyoruz. Yönetimler zaman zaman bir sürü fedakarlık yaptı. Bu fedakarlığın karşılığı bu olmamalıydı" dedi."TAHKİME GİDECEĞİZ GEREKLİ İŞLEMLERİ BAŞLATIYORUZ"Zekeriya Korkmaz, anlayamadıkları çok konu olduğunu dile getirerek, "Bunun devamını getirmek için gayret sarf ediyoruz. Tahkime gideceğiz gerekli işlemleri başlatıyoruz. İstanbul'da toplantılarımız sürecek diğer kulüpler ile de görüşüyoruz. Emeğimizin harcanmasına razı değiliz. Düzce bizden güzel haberler bekliyor, Hakkımızı sonuna kadar savunacağız" diye konuştu.EMİR KİRAZOĞLU: "TFF ALDIĞI KARARLA DÜZCESPOR'U PLAY-OFF DIŞINDA BIRAKMIŞTIR"

Düzcespor taraftar grubu Kırmızı Şimşekler tribün lideri Emir Kirazoğlu ise yaptığı açıklamada, "Bizler, Düzcespor taraftarları, 'kırmızı şimşekler' olarak koca çınarımızın hakkını korumak için buradayız. Bizler Düzcespor'un hakkı gasp edildiği için buradayız. Bizler, Düzce adına buradayız. Hiç kimse Düzce'nin Düzcespor'un hakkını göz ardı edemez. Dün TFF'nin aldığı karar Düzcespor'u dolayısıyla koca bir düzce şehrini çok üzmüştür.  Çünkü sezon boyunca ligde başarılı olan ve 6'ncı sıraya kadar yükselen Düzcespor'un bu başarısı görmezden gelinmiştir. Bu başarının ardından yönetimin, futbolcusundan idarecisine kadar tüm Düzcespor camiasının emeği vardır. TFF aldığı kararla Düzcespor'u play-off dışında bırakmıştır. Bu Düzcespor'un onca emeğinin yok sayılmasıdır. Bu haksızlıktır. TFF'yi bu nedenle kınıyoruz. Biz hakkımızı aramak için Düzce'den yürüyerek geliyoruz. Bizler, sadece tepkimizi, protestomuzu koymak için buraya gelmedik. Bizler bu işi burada bırakmayacağız. Hakkımızı arayacağız. Yasal olan her zemini kullanacağız. Bu konuda kararlı olduğumuzu da tüm kamuoyuna bildiririz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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