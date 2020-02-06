Düzcespor için bin 200 kilometre pedal çevirecek
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Düzcespor için bin 200 kilometre pedal çevirecek

DÜZCE(İHA) – 3 Lig 1. Gurupta mücadele eden Düzcespor hayranlığı için deplasman maçına bisiklet ile gitti.

06.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:34
Düzcespor için bin 200 kilometre pedal çevirecek

DÜZCE(İHA) – 3 Lig 1. Gurupta mücadele eden Düzcespor hayranlığı için deplasman maçına bisiklet ile gitti. Yaklaşık bin 200 kilometre pedal basacak olan Cicu yola çıktı.


Haftasonu 'ta oynanacak olan Tokatspor – Düzcespor deplasmanı için Düzcespor taraftarları sınır tanımıyor. Tokat'ta oynanacak olan müsabaka için Düzce'den bisikleti ile yola çıkan Düzcespor taraftarı Selim Cicu, takımın akşam antrenmanını izledikten sonra yola çıktı. Antrenman sonunda futbolcularla sohbet eden Cicu, hatıra fotoğrafı çektirerek kendilerinden dua istedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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