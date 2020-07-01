Düzcespor'dan TFF'ye tepki DÜZCE(İHA) – Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF), 2. Lig ve 3. Lig müsabakalarının korona virüs salgını nedeni ile oynatılmayacağını, liglerin nasıl tescil edileceği ile ilgili açıklamayı ilerleyen haftalarda açıklayacağını belirtmesinin ardından, Düzcespor cephesinden sert bir açıklama geldi.

DÜZCE(İHA) – Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF), 2. Lig ve 3. Lig müsabakalarının korona virüs salgını nedeni ile oynatılmayacağını, liglerin nasıl tescil edileceği ile ilgili açıklamayı ilerleyen haftalarda açıklayacağını belirtmesinin ardından, Düzcespor cephesinden sert bir açıklama geldi. Düzcespor Genel Sekreteri Erdoğan Bıyık, "Ligin alt sırasında düşme potasında olan birçok kulübün baskısından federasyonun böyle bir karar aldığını tahmin ediyoruz. Hakkımız zayi edilmiştir" dedi.

Korona virüs salgını nedeni ile mart ayında ertelenen TFF 2. ve 3. Lig müsabakaları, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama ile 18 Temmuz'dan itibaren oynatılması yönündeydi. Federasyon yönetimi ve 2. Lig ve 3. Lig takımları Derneği'nin katılımı ile yapılan son toplantıda liglerin tamamen durdurulduğunu, liglerin nasıl tescil edileceği ile ilgili açıklamanın ise TFF tarafından ilerleyen haftalarda yapılacağı açıklandı. TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden ve şampiyonluk iddiası bulunan Düzcespor, pandemi sonrasında 18 Temmuz'da oynayacakları müsabaka öncesinde korona virüs testlerine girip antrenmanlara başlamıştı.

"Bu karar bizi şok etti"

Düzcespor Kulübü Genel Sekreteri Erdoğan Bıyık, alınan karar sonrasında haklarının yendiğini, kararın kendilerini şok ettiklerini ve Düzcespor olarak tüm haklarını arayacaklarını söyledi. Bıyık, "Aslında bu karar bizi şok etti. Özellikle ikinci yarıdan sonra çok çalıştık. Düzcespor'u tüm Düzceliler ile beraber Düzce halkı Düzce'nin tüm sivil toplum kuruluşları, bürokratları, siyasileri ve ilçe belediye başkanlarımız ile beraber büyük ve yoğun bir destek ile Düzcespor'u hak ettiği yere çıkarttık. Pandemi öncesinde altıncı sırada bıraktığımız Düzcespor'u inşallah alınacak 18 Temmuz kararı ile oynayıp şampiyon yapmaktı dileğimiz. Fakat 18 Temmuz açıklamasından sonra herkes rahatladı. Hak çerçevesinde maçlarımızı oynayarak şampiyonluğumuzu oynayarak kazanacağımıza da inandık. Fakat TFF'nin son açıklaması inanın bizleri ve bizim gibi bir çok kulübü şok etti. Çok büyük emeklerle, çok büyük fedakarlıkla sırtlanılan Düzcespor, bu şampiyonluk yarışından şu anda Türkiye Futbol Federasyonunun kararı ile kaybedilmiştir. Azledilmiş gibi göründü. Bizim hedefimiz şampiyonluk. Maçlarımızı oynayıp en azından play-offlarda Düzcespor'u ikinci lige çıkartmak için tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Futbolcularımız tesislerimizde pandemi ile alakalı tüm önlemler alınmış, yapılacak maçlarda yöneticilerine kadar korona virüs testleri yapılmış, tüm hazırlıkları tamam bir Düzcespor'a bu karar bomba gibi düştü. Tüm maneviyatımız yıkıldı" dedi.

Liglerin düşme potasında olan birçok kulübün baskı nedeni ile durdurulduğunu tahmin ettiklerini söyleyen Bıyık, "Ligin alt sırasında düşme potasında olan birçok kulübün baskısından Futbol Federasyonu'nun böyle bir karar aldığını tahmin ediyoruz. Düzcespor olarak hakkımızı arayacağız. Gerekli mercilere biz de müracaatımızı yapacağız. 18 Temmuz tarihli olan oynama kararının, alınan son karar ile değişmesini kabul edilemez görüyoruz. Bizlerin yaptığı girişimler sonucunda doğru karar verilecektir diye düşünüyorum. Birçok kulübün hakkı burada zayi olmuştur. Birçok şehrin hakkı zayi olmuştur. Futbol Federasyonunun hakkımızı aramaya devam edip İnşallah bize göre yanlış verilen bu kararın düzeltilmesini talep edeceğiz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA