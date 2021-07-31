Düzcespor Çağsu'da sağlık kontrolünden geçti
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Düzcespor Çağsu'da sağlık kontrolünden geçti

Düzcespor Çağsu'da sağlık kontrolünden geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grupta mücadele eden Düzcespor sezon öncesi hazırlıklarına devam ederken, futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grupta mücadele eden Düzcespor sezon öncesi hazırlıklarına devam ederken, futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Düzcespor'un sağlık sponsoru olan Çağsu Hastanesi'nde tam teşekküllü sağlık kontrolünden geçen futbolcular, ardından sezon öncesi hazırlık kampına girdiler.

Türkiye Futbol Federasyonu Misli.com 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Düzcespor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Şıralık'ta bulunan Düzcespor tesislerinde kampa giren futbolcular, sağlık kontrolünden geçti. Kulübün sağlık sponsoru olan Özel Çağsu Hastanesinde uzman doktorlar eşliğinde sağlık kontrolünden geçen futbolcular, efor testi, akciğer filmi ve kan testine girdiler. 24 futbolcu, 4 hoca ve 2 masör 2 gün boyunca süren testlerde hiçbir sağlık sorununa rastlanmadı.

Yapılan sağlık kontrolüyle ilgili bilgiler veren Düzce Özel Çağsu Hastanesi Direktörü İsmail Altın, "Çağsu Hastanesi olarak Düzce'nin ortak değeri olan Dçüzcespor'a destek vermek için sağlık sponsoru olmuştuk. Bu kapsamda takımımızın sezon öncesi futbolcu ve teknik ekibin sağlıklı olmalarını sağlamak amacıyla sağlık kontrolüne hastanemizde girdiler. Bizlerde uzman hekimlerimizle ve profesyonel kadromuzla bu konuda kendilerine yardımcı oluyoruz. Futbolcu ve teknik ekibimizin efor testini, akciğer filmlerini ve kan tahlillerini yaptık. Olumsuzlukla karşılaşmadık. Takımımız gayet sağlıklı. Yeni sezonda Düzcesporumuza başarıla diliyoruz" dedi.

Futbolcular ve teknik ekip yapılan sağlık kontrolünün ardından Şıralık mevkiinde bulunan Düzcespor tesislerinde yeniden kampa girdiler. - DÜZCE

Düzcespor Çağsu'da sağlık kontrolünden geçti
Düzcespor Çağsu'da sağlık kontrolünden geçti
Düzcespor Çağsu'da sağlık kontrolünden geçti
Düzcespor Çağsu'da sağlık kontrolünden geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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