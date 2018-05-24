Düzcespor-Bayrampaşa Finalinde Maç Sonu Kavga Çıktı
TFF 2.Lige yükselme final maçında Düzcespor'u yenen Bayrampaşasporlu futbolcular sahanın ortasına bayrak dikmek isteyince kavga çıktı ve saha savaş alanına döndü.
TFF 3. Lig Play-Off final karşılaşmasında Balıkesir Atatürk Stadında oynanan mücadelede Düzcespor ile Bayrampaşa karşı karşıya geldi.
Sahadan 3-2 galip ayrılan Bayrampaşa TFF 2. Lige çıkmaya hak kazandı.
SAHANIN ORTASINA BAYRAK DİKMEK İSTEDİLER
Bayrampaşalı futbolcular maç sonu sevincini sahanın ortasına bayrak dikerek göstermek isteyince ortalık bir an da savaş alanına döndü.
Düzcesporlu futbolcular bu davranışa tepki olarak bayrak diken Bayrampaşlı futbolcuya saldırdı.
Sahaya giren emniyet güçleri iki takım futbolcuları arasında çıkan kavgayı güçlükle yatıştırdı.
YORUMLAR (3)
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Helal olsun size !Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu takımı direk ihraç edeceksiniz ligdenCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Fairplaya aykiri hareketler sportmenlige yakismaz sanki ulke fethetmis de bayrak dikiyorlar kekolar.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır